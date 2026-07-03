Il Modica Calcio aggiunge un nuovo tassello al reparto offensivo in vista del campionato di Serie D 2026/2027. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Kayro Flores Heatley, classe 1998, reduce dall’esperienza con il Gela. L’operazione amplia le soluzioni a disposizione dell’allenatore Filippo Raciti, impegnato nella costruzione della rosa per la prossima stagione.

Nato a Roma, Flores è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Lazio, dove ha completato parte del proprio percorso formativo prima del trasferimento al Ladispoli. Successivamente ha maturato esperienze tra i professionisti in Serie C, indossando le maglie di Lupa Castelli Romani, Südtirol, Cavese, Arzignano e Piacenza.

Nel corso della carriera il suo nome è balzato agli onori della cronaca sportiva anche per una spettacolare rete in rovesciata realizzata con la maglia del Piacenza, un gesto tecnico che ottenne spazio sulle televisioni nazionali.

Negli ultimi anni Flores ha costruito gran parte della propria esperienza in Serie D, categoria nella quale ha vestito le maglie di Sondrio, Fasano, Real Forte Querceta, Anzio, Lupa Frascati, Atletico Terme Fiuggi, Nuorese e, nell’ultima stagione, del Gela.

Per il Modica si tratta di un innesto destinato ad aumentare le alternative nel reparto offensivo. L’attaccante può essere impiegato sia come centravanti sia nel ruolo di seconda punta, offrendo caratteristiche differenti in fase di costruzione e finalizzazione dell’azione.

L’arrivo di Flores rientra nel percorso di allestimento della squadra con cui il club affronterà il prossimo campionato di Serie D. La società punta così ad aggiungere esperienza in una categoria che il nuovo attaccante conosce bene grazie alle numerose stagioni disputate negli ultimi anni.

Con questa operazione prosegue il mercato estivo del Modica Calcio, impegnato a definire l’organico che sarà affidato a mister Raciti per la stagione 2026/2027.