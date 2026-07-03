Il Comune di Vittoria ha concluso l’acquisto dell’immobile di via Generale Cascino che ospita il Centro per l’Impiego, con la firma del rogito notarile che rende l’ente proprietario della struttura. L’operazione è stata resa possibile grazie a un finanziamento regionale di 870.357,66 euro destinato al potenziamento della sede e rappresenta un passaggio che garantisce la permanenza del servizio sul territorio e consente di avviare gli interventi previsti dal progetto.

L’acquisizione dell’edificio permette infatti di procedere con le opere di adeguamento strutturale e funzionale, oltre alla copertura delle spese tecniche necessarie per aggiornare gli spazi secondo gli standard richiesti. La scelta di mantenere la sede nell’attuale immobile punta anche ad assicurare la continuità dei servizi senza interruzioni per cittadini e utenti.

L’iter amministrativo si è sviluppato attraverso la collaborazione tra l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e gli uffici tecnici della Direzione Manutenzioni del Comune di Vittoria, impegnati nella predisposizione degli atti, nella procedura di finanziamento e nelle fasi che hanno portato alla stipula definitiva dell’atto di compravendita.

Per l’assessore alla Manutenzione Cesare Campailla, «la firma del rogito rappresenta il completamento di un percorso amministrativo importante che consente al Comune di diventare proprietario di un immobile strategico per la città».

Il sindaco Francesco Aiello ha evidenziato che l’acquisto «ha scongiurato concretamente il rischio che gli uffici del Centro per l’Impiego venissero trasferiti fuori dal comprensorio vittoriese», aggiungendo che la permanenza della struttura tutela un servizio considerato essenziale per il territorio e rafforza il ruolo di Vittoria come punto di riferimento per il comprensorio.

Con il trasferimento della proprietà al Comune si chiude quindi una fase amministrativa e si apre quella dedicata agli interventi di riqualificazione della sede. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è quello di rendere il Centro per l’Impiego di Vittoria più efficiente e adeguato alle esigenze degli utenti, mantenendo il servizio nella sua attuale collocazione.