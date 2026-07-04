L’ingresso di Maurizio Attinelli nel Consiglio della Fondazione nazionale commercialisti rappresenta una novità per la provincia di Ragusa. La nomina, comunicata nella sede del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Roma, segna infatti la prima presenza di un professionista del territorio ibleo all’interno dell’organismo nazionale che si occupa della formazione della categoria.
L’incarico arriva al termine di un percorso professionale sviluppato in diversi ambiti istituzionali. Attinelli ha ricoperto per nove anni la carica di presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa ed è stato anche coordinatore della Conferenza degli Ordini dei commercialisti della Sicilia. Dal 1988 svolge inoltre le funzioni di giudice tributario presso la Corte di giustizia tributaria della Sicilia ed è iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia come pubblicista.
La Fondazione nazionale commercialisti – Formazione, guidata dal presidente Maurizio Masini, affianca il Consiglio nazionale nell’organizzazione dell’aggiornamento professionale dei commercialisti italiani. Secondo i dati diffusi dal Consiglio nazionale, negli ultimi anni l’ente ha realizzato oltre duecento corsi di formazione, coinvolgendo più di duecentomila partecipanti.
La nomina è stata accolta con soddisfazione dall’Ordine dei commercialisti di Ragusa. Il presidente Michelangelo Aurnia ha sottolineato che «la presenza di un nostro iscritto ai vertici nazionali rappresenta un riconoscimento importante per l’intera comunità professionale iblea», evidenziando il contributo fornito da Attinelli negli anni, in particolare nel settore della formazione professionale.
L’ingresso nel consiglio della Fondazione rafforza anche la rappresentanza della Sicilia all’interno degli organismi nazionali della categoria. L’attività della Fondazione è infatti orientata allo sviluppo dei programmi formativi destinati agli iscritti e alla predisposizione di strumenti di aggiornamento professionale, ambiti destinati a incidere direttamente sull’evoluzione della professione.
Con questa designazione, un professionista proveniente dalla provincia di Ragusa entra quindi in un organismo nazionale che svolge un ruolo operativo nella definizione delle attività formative rivolte ai commercialisti italiani, ampliando la presenza del territorio ibleo nei livelli di rappresentanza della categoria.