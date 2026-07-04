Il finanziamento regionale destinato al Centro per l’Impiego di Modica è stato mantenuto dopo un percorso amministrativo durato circa quindici mesi, che secondo l’assessore comunale alle Manutenzioni Piero Armenia ha consentito di evitare la revoca delle risorse e di portare a termine gli interventi di potenziamento della struttura. L’esponente della giunta è intervenuto per ricostruire le tappe dell’iter, rivendicando il lavoro svolto insieme agli uffici comunali e agli interlocutori istituzionali della Regione Siciliana.

Secondo quanto riferito dall’assessore, la procedura ha preso avvio nell’aprile 2025, in un momento in cui il finanziamento rischiava di andare perduto a causa dei ritardi accumulati negli anni precedenti. Armenia sostiene di aver effettuato cinque trasferte a Palermo tra aprile 2025 e marzo 2026 per seguire direttamente il dossier e dimostrare alla Regione la capacità del Comune di rispettare le prescrizioni previste dal bando.

Nel suo intervento, l’assessore attribuisce un ruolo determinante all’onorevole Nino Minardo, indicato come interlocutore politico che avrebbe favorito il dialogo con il Dipartimento regionale del Lavoro. Armenia ringrazia anche il dirigente generale Ettore Foti, il presidente del Nucleo di valutazione Vincenzo Tripi e i componenti Gabriele Vaccaro e Francesco Licata, ai quali riconosce la collaborazione istituzionale che avrebbe consentito di superare le criticità iniziali.

L’amministratore sostiene che, grazie agli impegni assunti e rispettati dal Comune, i lavori si siano conclusi il 30 giugno, consentendo di consegnare alla città un Centro per l’Impiego rinnovato, con servizi e spazi migliorati rispetto alla situazione precedente.

Nel corso della ricostruzione Armenia replica anche alle polemiche politiche nate attorno alla vicenda. Pur senza fare nomi, afferma che alcuni avrebbero rivendicato risultati non direttamente riconducibili al proprio operato. «Spiace vedere chi si mette in posa per arrogarsi meriti che non ha», dichiara, sostenendo che la ricostruzione dei fatti sia necessaria «per onorare la verità».

L’assessore ringrazia infine il sindaco per la fiducia ricevuta durante l’intero percorso amministrativo e ribadisce che il risultato è stato raggiunto attraverso il lavoro congiunto degli uffici comunali e il confronto costante con gli organi regionali competenti.

La ricostruzione diffusa da Armenia rappresenta la posizione dell’assessore sull’iter amministrativo che ha portato al mantenimento del finanziamento e alla conclusione degli interventi sul Centro per l’Impiego di Modica.