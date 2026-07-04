Il borgo della Cunziria di Vizzini torna a vivere dopo un lungo intervento di recupero finanziato dal PNRR, con l’inaugurazione del progetto “Cunziria 4.0 – Oltre il Borgo”. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, del direttore generale dell’Unità di Missione PNRR del Ministero della Cultura Angeloantonio Orlando e del sindaco di Vizzini Salvatore Ferraro. L’obiettivo è trasformare l’antico sito legato alla tradizione conciaria e alla narrativa di Giovanni Verga in un centro permanente dedicato alla cultura, alla formazione e all’innovazione.

L’intervento rappresenta uno dei progetti finanziati nell’ambito della Missione 1 – Cultura e Turismo del PNRR, che punta al recupero dei borghi storici a rischio abbandono. Al Comune di Vizzini sono stati destinati 20 milioni di euro, utilizzati per restaurare edifici storici e creare nuovi spazi destinati ad attività culturali, scientifiche e didattiche.

La Cunziria, nota anche per essere uno dei luoghi simbolo delle novelle verghiane come Cavalleria rusticana e La lupa, è stata recuperata attraverso interventi di restauro e archeologia industriale. Il progetto ha interessato 12 complessi edilizi, con la realizzazione di 48 ambienti, compresi spazi ipogei e un antico mulino destinato a ospitare un laboratorio dedicato alla produzione del miele.

Tra gli elementi caratterizzanti del nuovo complesso figurano impianti fotovoltaici, sistemi per la mobilità interna elettrica e tecnologie immersive che consentono ai visitatori di approfondire la storia dell’antica conceria e delle opere di Verga. Il progetto introduce il concetto di “metaborgo”, integrando patrimonio storico e strumenti digitali per ampliare l’offerta culturale.

Secondo le stime illustrate durante l’inaugurazione, la struttura potrebbe restare operativa 330 giorni l’anno, ospitare oltre 40 eventi culturali annuali e raggiungere circa 30 mila presenze turistiche, con oltre 5 mila pernottamenti. Sul fronte della formazione sono previste collaborazioni con cinque università italiane, più di 100 istituti scolastici, cinque spazi didattici, una sala da 120 posti per convegni e due aree museali dedicate a esposizioni permanenti e temporanee.

Nel suo intervento, Nello Musumeci ha definito l’inaugurazione «il primo passo» verso un modello destinato a coinvolgere l’intero territorio del Calatino, proponendo la nascita di un consorzio tra i 15 Comuni dell’area insieme a università e associazioni, con l’obiettivo di sviluppare un progetto condiviso per il rilancio delle aree interne.

Anche Angeloantonio Orlando ha richiamato la necessità di una gestione sovracomunale dell’iniziativa, mentre il sindaco Salvatore Ferraro ha sottolineato il lavoro svolto negli ultimi anni per restituire alla comunità un luogo considerato parte dell’identità storica di Vizzini.

L’inaugurazione è proseguita con visite agli spazi restaurati e con spettacoli ispirati alle opere di Verga, tra cui Cavalleria Rusticana e La Lupa, mentre per il 5 luglio è in programma lo spettacolo Le Donne della Cavalleria Rusticana in piazza Santa Maria di Gesù.