Il Modica Calcio aggiunge un nuovo tassello al reparto arretrato in vista della prossima stagione di Serie D. La società rossoblù ha definito l’ingaggio del difensore Francesco Desiato, centrale classe 2005 capace di ricoprire anche il ruolo di terzino destro. L’operazione rappresenta un ulteriore intervento sul mercato per rafforzare una difesa che affronterà un campionato particolarmente competitivo.
Desiato arriva dopo aver maturato esperienze tra settore giovanile e prime squadre. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha poi proseguito il proprio percorso con Budoni, Ischia e Turris, fino alla più recente stagione disputata con la Reggina. Proprio quest’ultima esperienza gli ha consentito di confrontarsi con il livello della categoria e con un contesto simile a quello che attende il Modica nel prossimo torneo.
Dal punto di vista tecnico, il nuovo difensore offre caratteristiche che ampliano le soluzioni a disposizione dell’allenatore Filippo Raciti. Alto 191 centimetri, abbina una struttura fisica importante a una buona capacità di coprire gli spazi, potendo essere impiegato sia come centrale difensivo sia sulla corsia destra. Una duttilità che potrà risultare utile nel corso della stagione.
L’investimento si inserisce anche in una prospettiva di crescita. A soli vent’anni, Desiato rappresenta un profilo giovane che ha già accumulato esperienza in contesti competitivi, elemento che il club punta a valorizzare durante il campionato.
Con questo innesto il Modica prosegue dunque la costruzione della rosa in vista dell’esordio in Serie D, aggiungendo un giocatore in grado di aumentare le alternative nel reparto difensivo senza rinunciare a una prospettiva di sviluppo nel medio periodo.