Santa Croce Camerina si prepara a un rafforzamento dei controlli sul territorio. In Questura, a Ragusa, è stato definito il piano operativo che porterà nei prossimi giorni all’avvio di servizi straordinari di vigilanza nel comune, con un maggiore coordinamento tra forze dell’ordine e polizia locale. L’obiettivo è intensificare la presenza sul territorio e rafforzare le attività di prevenzione per la sicurezza urbana.

L’organizzazione dei controlli è stata al centro di un tavolo tecnico convocato dal questore Salvatore Fazzino, dopo le indicazioni emerse nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in Prefettura. L’incontro ha rappresentato il passaggio operativo necessario per tradurre le decisioni assunte in un programma concreto di interventi.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al questore, il sindaco di Santa Croce Camerina Peppe Dimartino, i rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine e il comandante della Polizia locale. Durante il confronto sono state definite le modalità di attuazione dei controlli straordinari, che interesseranno il territorio comunale nelle prossime settimane.

Il piano punta a una maggiore presenza delle pattuglie e a un coordinamento più stretto tra i diversi corpi impegnati nelle attività di vigilanza. La strategia è orientata ad aumentare la capacità di prevenzione e a garantire un presidio più capillare delle aree considerate più sensibili.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del percorso istituzionale avviato in Prefettura e si inserisce nelle ordinarie attività di pianificazione della sicurezza sul territorio provinciale. Al momento non sono stati diffusi dettagli sul calendario dei servizi né sulle zone specifiche che saranno interessate dai controlli.

Il sindaco Peppe Dimartino ha espresso soddisfazione per il confronto con la Questura, ringraziando il questore Salvatore Fazzino per «la sensibilità istituzionale e la tempestiva risposta alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione comunale». Il primo cittadino ha aggiunto che il lavoro congiunto tra le istituzioni consentirà l’avvio, in tempi brevi, di «un programma strutturato di controlli straordinari a beneficio della sicurezza dei cittadini».

L’attivazione del dispositivo mira quindi a rafforzare la prevenzione attraverso una collaborazione stabile tra le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di incrementare il livello di controllo del territorio e rispondere alle esigenze di sicurezza della comunità locale.