MODICA – La Misericordia di Modica amplia la propria rete di sostegno alle persone in difficoltà con l’apertura di un nuovo Banco Alimentare, una struttura destinata alla distribuzione di aiuti alimentari e intitolata a don Umberto Bonincontro, sacerdote che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per l’associazione e per la comunità cittadina. La benedizione e l’inaugurazione del locale si sono svolte ieri, in coincidenza con l’anniversario della sua scomparsa.

La nuova sede nasce con l’obiettivo di offrire un servizio concreto alle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica, rafforzando la rete di solidarietà già presente sul territorio. L’iniziativa punta infatti a inserirsi nel sistema di collaborazione tra associazioni, volontariato e realtà ecclesiali impegnate nell’assistenza alle persone più vulnerabili.

L’immobile che ospita il Banco Alimentare è stato messo a disposizione dalla famiglia Trombadore, che ha scelto di dedicare la struttura alla memoria di don Umberto Bonincontro, figura particolarmente legata alla vita della Misericordia modicana. Nel corso degli anni il sacerdote aveva accompagnato e sostenuto l’attività dei volontari, favorendo la crescita delle iniziative caritative dell’associazione.

La cerimonia ha riunito rappresentanti della Misericordia, capi scout, membri dei primi Consigli pastorali nei quali don Bonincontro aveva operato, oltre all’attuale parroco della Parrocchia del Santissimo Salvatore, don Stella, e al Correttore della Misericordia, don Antonello Abbate. L’incontro è stato anche un momento di ricordo del percorso umano e pastorale del sacerdote.

Per la Misericordia, l’intitolazione della struttura rappresenta un modo per mantenere vivo il legame con una persona che ha contribuito alla missione dell’associazione. «Questa intitolazione non è soltanto un segno di memoria, ma un impegno concreto a continuare il percorso di servizio e di carità che don Umberto ha testimoniato con la sua vita», sottolinea l’associazione, evidenziando come ogni attività svolta all’interno del Banco Alimentare voglia proseguire quell’esempio di attenzione verso chi vive condizioni di maggiore difficoltà.

Con l’apertura della nuova struttura, la Misericordia di Modica consolida quindi la propria presenza nel settore dell’assistenza alimentare, mettendo a disposizione della città un ulteriore punto di riferimento per il sostegno alle persone e alle famiglie che necessitano di aiuto.