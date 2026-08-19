A Punta Secca, giovedì 20 agosto alle 21.30, Davide Simone Cavallo salirà sul palco di Piazza Belvedere per raccontare la sua storia al direttore di Sky TG24 Fabio Vitale e al pubblico di Libri d’aMare. Il 22enne ragusano, aggredito a Milano nell’ottobre 2025, ripercorrerà per la prima volta nella sua provincia quanto accaduto e il percorso che lo ha portato a incontrare e abbracciare i suoi aggressori nelle aule dei tribunali.

L’appuntamento chiuderà la dodicesima edizione della rassegna, ma non seguirà il formato della tradizionale presentazione di un libro. Al centro della serata ci sarà invece il racconto diretto di Cavallo, già ospite di interviste televisive e della stampa nazionale, davanti a familiari, amici e a quanti hanno seguito la sua vicenda.

«Il perdono e l’abbraccio ai suoi aggressori» sono indicati come il messaggio centrale di un percorso maturato dopo l’aggressione, segnato dalle conseguenze fisiche e personali di quanto avvenuto. A Punta Secca Cavallo ricostruirà questa esperienza dialogando con Vitale, in un incontro dedicato al rapporto con gli altri e al superamento della rabbia.

La serata conclude il calendario di Libri d’aMare, organizzato dall’associazione Glocal con il patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina. Nel corso dell’edizione sono stati ospiti Carmelo Sardo, Linda Scaffidi e padre Antonio Spadaro.

Gli organizzatori coglieranno l’occasione per salutare il pubblico e ringraziare amministratori e sponsor che hanno sostenuto la rassegna. L’appuntamento con Libri d’aMare è previsto nuovamente nel 2027.