Modica, un saggio del giornalista e scrittore Domenico Pisana sul senso del linguaggio poetico è stato tradotto integralmente in arabo dalla rivista egiziana Al-Fikr Al-Moaser. Il testo era stato presentato dall’autore modicano alla Conferenza dell’Associazione Filosofica Egiziana, al Cairo, e affronta il rapporto tra ricerca filosofica e linguaggio poetico per un’umanità consapevole.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento internazionale per Pisana, i cui testi negli ultimi anni sono stati tradotti e pubblicati anche in altri paesi. La sindaca di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha commentato la notizia: «L’eccellenza culturale del professore Domenico Pisana ha ottenuto un altro importante riconoscimento internazionale».

A curare la traduzione è stato Sameh Eltantawy, docente di filosofia dell’estetica moderna e contemporanea al Dipartimento di Filosofia della Capital University di Columbus, in Ohio. È lui ad aver reso in arabo l’intera relazione, rendendo accessibile al pubblico di lingua araba il ragionamento di Pisana sul legame tra poesia e filosofia.

Al-Fikr Al-Moaser è una delle riviste di riferimento per il dibattito filosofico nel mondo arabo, seguita da studiosi e da esponenti dell’Associazione Filosofica Egiziana in diversi paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.