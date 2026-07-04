Un centinaio di detenuti ha dato vita a una rivolta nel carcere di Enna, impossessandosi delle sezioni del vecchio padiglione e provocando danni alle strutture di sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione, sono state distrutte le telecamere di controllo e alcune aree dell’istituto sono state messe a soqquadro. L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni della casa circondariale e sulle criticità già segnalate dal personale penitenziario.

La protesta è scoppiata nella giornata odierna, nonostante il ripristino del servizio telefonico interno che nei giorni precedenti era stato interrotto. Secondo quanto si apprende, il guasto sarebbe stato causato da un fulmine che aveva danneggiato le centraline telefoniche, impedendo ai detenuti di contattare i propri familiari.

Le cause precise della rivolta sono ancora in fase di accertamento. Resta il fatto che un gruppo numeroso di detenuti ha preso il controllo delle sezioni del vecchio padiglione, rendendo particolarmente complessa la gestione dell’emergenza all’interno della struttura.

Sulla vicenda è intervenuto Mimmo Nicotra, presidente nazionale della Confederazione Sindacati Polizia Penitenziaria, che collega quanto accaduto alle condizioni dell’istituto e alla carenza di organico. «Da mesi denunciamo la grave carenza di personale nella casa circondariale Luigi Bodenza di Enna», ha dichiarato, ricordando che il sindacato aveva chiesto il trasferimento dei detenuti per consentire la ristrutturazione dell’edificio, ritenuto ormai datato.

Nicotra ha inoltre sostenuto che i detenuti, invece di essere trasferiti in altre strutture, sarebbero stati ricollocati in sezioni dello stesso carcere, definendo la situazione «gravissima». Nella stessa dichiarazione il rappresentante sindacale ha ribadito le proprie critiche alle condizioni del sistema penitenziario nazionale, parlando di istituti caratterizzati da sovraffollamento e da crescenti difficoltà operative.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su eventuali feriti o sulle conseguenze materiali della rivolta. Le verifiche sull’accaduto sono in corso e saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica completa dei fatti e gli sviluppi dell’intervento all’interno della struttura penitenziaria.

Rivolta nel carcere di Enna: riflettori sulle criticità dell’istituto

L’episodio riaccende il dibattito sulle condizioni delle strutture detentive italiane, con particolare riferimento agli istituti più datati e alle problematiche legate agli organici della Polizia Penitenziaria. Le cause e le responsabilità di quanto avvenuto saranno oggetto degli approfondimenti delle autorità competenti.