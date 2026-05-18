A Modica si è svolto ieri al PalaRizza di Modica Alta lo “Scouting Day” del progetto Sicilia Academy Volley. L’iniziativa, legata al programma Giovani Talenti volley Modica, ha coinvolto circa 40 giovani atleti interessati al percorso di formazione per la stagione sportiva 2026/2027.

L’appuntamento sportivo si è tenuto all’interno dell’impianto del PalaRizza, dove i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi in base all’età per affrontare esercitazioni tecniche e prove motorie. L’obiettivo dell’iniziativa è avviare un percorso strutturato dedicato alla crescita dei settori giovanili della pallavolo in Sicilia.

Nel corso della giornata sono intervenuti tecnici e dirigenti dell’Avimec Volley Modica, insieme allo staff del progetto Sicilia Academy Volley. Tra i presenti l’head coach Enzo Distefano, il tecnico dell’Under 19 Ciccio Italia e il preparatore atletico Corrado Randazzo, impegnati nelle attività di osservazione dei giovani atleti.

Secondo quanto riferito dalla società organizzatrice, lo scouting day ha rappresentato anche un momento di confronto con le società di appartenenza dei ragazzi e con le rispettive famiglie, chiamate a valutare l’adesione al percorso formativo proposto.

Il progetto Sicilia Academy Volley nasce con l’obiettivo di sviluppare un settore giovanile di alto livello in Sicilia, limitando la necessità per i giovani atleti di trasferirsi fuori regione per proseguire il percorso agonistico. L’iniziativa punta a creare una rete tra società sportive locali e staff tecnici qualificati.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la volontà di rafforzare il movimento pallavolistico giovanile regionale attraverso un programma pluriennale. La giornata ha rappresentato la fase operativa iniziale del progetto, con una partecipazione definita significativa dagli organizzatori.

Lo scouting day si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge l’Avimec Volley Modica e diverse realtà sportive siciliane, con l’obiettivo di strutturare un sistema stabile di formazione e crescita per i giovani atleti.