Le strade del centro di Modica hanno ospitato domenica 17 maggio una delle tappe della Barocca Ciclostorica Iblea, manifestazione inserita nel circuito del Giro d’Italia d’Epoca e del Giro delle Regioni. La carovana di ciclisti è arrivata in città da Scicli, con oltre 160 partecipanti in sella a biciclette storiche e con abbigliamento vintage.

L’accoglienza ufficiale si è svolta nell’atrio di Palazzo San Domenico, dove il sindaco di Modica Maria Monisteri ha ricevuto organizzatori e partecipanti insieme al direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto.

Per l’occasione il Consorzio, in collaborazione con l’azienda consortile KIRAT srl e con il supporto dell’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi, ha predisposto uno spazio degustazione dedicato al cioccolato di Modica IGP. I tavoli allestiti nel centro storico sono stati frequentati dai ciclisti e dai visitatori presenti durante la mattinata.

L’iniziativa ha unito promozione sportiva e valorizzazione delle produzioni locali, inserendosi nel calendario degli eventi collegati al cicloturismo e alla promozione del territorio ibleo.

Durante l’incontro istituzionale il sindaco ha consegnato alcuni omaggi agli organizzatori della manifestazione, tra cui Carmelo Rizza, Franco Massari, Josephine Cappello, Michelangela Girardengo, Bepi Arrivo e Alberta Schiatti.

I pacchi dono contenevano barrette speciali di cioccolato di Modica IGP dedicate all’evento. Una delle confezioni celebrative, firmata dagli organizzatori e dal primo cittadino, è stata destinata al Museo del Cioccolato di Modica, dove sarà inserita nella sezione dedicata agli incarti commemorativi.

Nel corso della tappa il Consorzio ha inoltre ringraziato il professor Gianluca Sasso e le studentesse Nada Boutasskaouine e Greta Sammito dell’istituto alberghiero cittadino per il supporto nelle attività di accoglienza e degustazione.

La presenza della Barocca Ciclostorica Iblea nel centro storico di Modica conferma il ruolo della città nei percorsi turistici e culturali legati agli eventi sportivi d’epoca nel territorio del Sud Est siciliano.