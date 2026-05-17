Si è conclusa a Modica la Final Six regionale del campionato under 13 maschile di pallavolo, manifestazione che ha assegnato il titolo siciliano di categoria. A conquistare il primo posto è stata la Roomy Giunic Catania, che nella finale disputata ieri ha superato in due set il Terrasini & Isola Palermo.

L’evento sportivo è stato organizzato dalla Volley Modica NextGen e ha portato in città alcune delle migliori formazioni giovanili siciliane. Grazie al successo nella fase conclusiva, la squadra etnea rappresenterà la Sicilia alla fase nazionale prevista a Cecina.

La Final Six si è svolta davanti a un buon pubblico e ha coinvolto società provenienti da diverse province dell’Isola. Oltre alla vittoria della formazione catanese, spazio anche per il percorso della squadra di casa, allenata da Francesca Giucastro.

La Volley Modica NextGen ha chiuso il torneo al quinto posto. Inserita nel girone B insieme a Terrasini & Isola Palermo e Giavì Pedara, la formazione modicana non è riuscita a conquistare vittorie, ma ha disputato gare equilibrate contro avversari di alto livello regionale.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, la manifestazione ha rappresentato un momento importante per il movimento giovanile della pallavolo siciliana, mettendo in evidenza atleti under 13 provenienti da diversi territori. L’obiettivo della società ospitante era soprattutto quello di permettere ai giovani pallavolisti di acquisire esperienza in un contesto competitivo regionale.

Nel corso della giornata sono state disputate partite combattute, con un livello tecnico considerato positivo per la categoria. La Final Six di Modica ha inoltre consentito alla città di ospitare una manifestazione sportiva regionale capace di coinvolgere famiglie, tecnici e società sportive.

Al termine delle gare è stata ufficializzata la classifica finale del campionato regionale under 13 maschile. Sul podio sono salite Roomy Giunic Catania, Terrasini & Isola Palermo e Giavì Pedara. Quarta posizione per Libertas Partanna, quinta per la Volley Modica NextGen e sesto posto per Team Volley Messina.

La società organizzatrice ha ringraziato squadre, staff e collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento sportivo nel territorio modicano.