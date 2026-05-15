Domani a Modica si svolgerà la fase regionale del campionato Under 13 maschile di pallavolo, con la final six organizzata dalla Volley Modica NextGen. L’evento è previsto tra la struttura Geodetica di via Fabrizio, nel quartiere Sacro Cuore, e il PalaRizza di Modica Alta.

La manifestazione, patrocinata da FIPAV Sicilia e dal Comitato Monti Iblei, porterà in campo le migliori squadre giovanili dell’Isola. Le gare si articoleranno in due triangolari che si svolgeranno in contemporanea nella mattinata di domani, con finale prevista nel pomeriggio.

Nel dettaglio, il girone A vedrà impegnate Roomy Giunic Catania, Team Volley Messina e Libertas Partanna al Geodetico di via Fabrizio. Il girone B, invece, si giocherà al PalaRizza e coinvolgerà Volley Modica NextGen, Giavì Pedara e Terrasini & Isola Palermo.

Le partite inizieranno alle 10:30 con il primo turno dei due raggruppamenti. A seguire si disputeranno gli incontri successivi fino a definire le due vincitrici dei gironi. Le squadre qualificate si affronteranno nella finalissima alle 17:30 al PalaRizza, per l’assegnazione del titolo regionale Under 13.

Secondo gli organizzatori, la formula prevede incontri ravvicinati nella stessa giornata, con un programma fitto che coinvolge entrambe le strutture sportive cittadine. L’obiettivo è valorizzare il movimento giovanile e garantire continuità al percorso di crescita degli atleti siciliani.

Sempre al PalaRizza di Modica, domenica 17 maggio è previsto anche lo “Scouting Day” del Sicilia Volley Academy, dedicato ai giovani nati tra il 2012 e il 2014. L’iniziativa prevede selezioni e attività tecniche con iscrizioni ancora aperte tramite modulo online o contatto telefonico.

L’evento conferma il ruolo di Modica come punto di riferimento per la pallavolo giovanile regionale, con due giornate dedicate allo sport e alla formazione tecnica sul territorio.