La palestra comunale di Giarratana si prepara a ospitare un fine settimana cruciale per l’Asd Giarratana Volley. Le formazioni femminile e maschile saranno impegnate in due incontri che potrebbero segnare una svolta nella stagione sportiva del club rossoblù e dell’intera comunità montana iblea.

Il primo appuntamento è in programma sabato alle 18. La squadra femminile allenata da Saro Corallo affronterà la Gupe Volley Catania in una gara che mette in palio la promozione nel campionato di Serie C. Per il gruppo giarratanese si tratta dell’ultimo passaggio di un percorso iniziato mesi fa nel campionato di Serie D.

Secondo quanto riferito dalla società, l’attesa in paese è alta e la palestra comunale potrebbe registrare il tutto esaurito. Il tecnico Saro Corallo ha spiegato che la squadra sta preparando l’incontro con particolare attenzione, sottolineando il valore dell’avversario catanese ma anche il lavoro svolto durante la stagione. L’allenatore ha inoltre evidenziato il peso del sostegno del pubblico di casa nei momenti decisivi della partita.

Domenica alle 19 toccherà invece alla formazione maschile guidata da Gianluca Giacchi. I rossoblù ospiteranno il Volley Gibellina nella semifinale playoff che assegnerà il pass per la finalissima. Dall’altra parte del tabellone, il Don Orione Palermo ha già ottenuto la qualificazione.

Per la squadra di Giarratana, la sfida rappresenta un passaggio fondamentale nella corsa alla promozione. Anche in questo caso la società punta sulla spinta del pubblico locale. L’allenatore Gianluca Giacchi ha dichiarato che la squadra arriva all’appuntamento dopo un percorso costruito con continuità e preparazione, definendo il Volley Gibellina un avversario esperto nelle gare ad alta pressione.

Nel centro montano della provincia di Ragusa, il doppio impegno sportivo è diventato uno degli argomenti più discussi delle ultime ore. Bar, piazza e attività commerciali stanno seguendo con attenzione l’avvicinamento alle due gare, considerate dalla comunità un momento importante per il movimento pallavolistico locale.

Anche il presidente dell’Asd Giarratana Volley, Salvatore Pagano, ha invitato i tifosi a sostenere entrambe le squadre nel fine settimana, definendo il doppio appuntamento un’occasione significativa per il club e per tutto il territorio di Giarratana.