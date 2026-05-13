L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha comunicato che il turista britannico posto in quarantena all’Ospedale Sacco di Milano è risultato negativo agli accertamenti virologici per Hantavirus. Negativo anche il test eseguito sul suo accompagnatore.

Il controllo sanitario rientra nelle misure di prevenzione attivate dopo il caso confermato di Hantavirus che ha coinvolto una donna deceduta in Sudafrica. Il cittadino inglese aveva viaggiato sullo stesso volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile 2026.

Secondo quanto riferito dalla Regione Lombardia, il turista resta in isolamento precauzionale al Sacco perché indicato come contatto di un caso confermato. Il Ministero della Salute ha infatti disposto la quarantena per i passeggeri presenti sul volo interessato.

L’uomo soggiornava in una struttura ricettiva a Milano e, non disponendo di un alloggio idoneo per l’isolamento fiduciario, è stato trasferito nell’ospedale specializzato in malattie infettive.

Nelle stesse ore sono stati avviati controlli sanitari anche su una turista argentina arrivata in Italia il 30 aprile con un volo Buenos Aires-Roma dopo un soggiorno in un’area considerata endemica. La donna si è successivamente spostata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. I test diagnostici sono stati eseguiti nelle ultime ore.

Hantavirus Italia, monitoraggi attivi tra Milano, Messina e Roma

All’Istituto Spallanzani di Roma è inoltre in corso la verifica di un test relativo a un marittimo calabrese di 25 anni già posto in isolamento sanitario. Risulta invece negativo il cittadino sudafricano controllato a Padova.

Secondo il Ministero della Salute, il livello di attenzione è stato aumentato “a scopo cautelativo”, pur mantenendo sotto controllo la situazione epidemiologica. L’Oms ha comunicato un bilancio aggiornato che parla di 11 casi sospetti e 9 positività confermate.

L’Hantavirus è un’infezione virale trasmessa principalmente attraverso roditori infetti. Le autorità sanitarie italiane stanno seguendo i protocolli internazionali previsti per il tracciamento dei contatti e la sorveglianza sanitaria dei soggetti considerati a rischio.

Per aggiornamenti ufficiali e informazioni sanitarie, il Ministero della Salute rimanda alle comunicazioni pubblicate sul portale istituzionale.