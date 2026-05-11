La Motyka Modica si è distinta al Campionato Nazionale Gold di ginnastica aerobica andato in scena a Porto Sant’Elpidio nel fine settimana. La formazione di Modica ha ottenuto risultati di rilievo sia nelle prove individuali sia nelle specialità di coppia. Il bilancio della trasferta comprende un primo posto e un secondo posto, oltre a piazzamenti utili che confermano la crescita del movimento.

Il risultato più significativo è la qualificazione ai Campionati Assoluti di Gorle, in Lombardia, ottenuta dalla coppia mista formata da due atleti del sodalizio modicano.

La manifestazione ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta Italia, in un contesto competitivo di livello nazionale Gold, riservato agli atleti più qualificati della disciplina.

Nella categoria Allieve A1 individuale, Serena Vicari ha chiuso al sesto posto su un totale di 24 partecipanti. Una prova considerata positiva dallo staff tecnico, inserita in un percorso di crescita che punta alle prossime competizioni nazionali.

Nella Junior B femminile individuale, Giulia Cappello ha concluso in diciassettesima posizione. L’atleta ha gareggiato nonostante condizioni fisiche non ottimali, legate a un recente stato influenzale che ha limitato la preparazione nelle settimane precedenti la gara.

Risultato più brillante nella gara maschile Junior B, dove Samuele Iemmolo ha conquistato il secondo posto, confermando un piazzamento di vertice nella categoria.

Il riscatto per Giulia Cappello è arrivato nella prova di coppia mista. Insieme a Iemmolo ha ottenuto il primo posto, garantendo alla Motyka Modica l’accesso agli Assoluti di Gorle, appuntamento decisivo della stagione.

La competizione ha rappresentato anche un test tecnico importante in vista dei prossimi impegni nazionali, con esercizi valutati su difficoltà, esecuzione e presentazione.

A commentare i risultati è stata l’istruttrice Maria Stella Vittorio, che ha evidenziato il valore delle prestazioni complessive, sottolineando la crescita degli atleti più giovani e il lavoro svolto in palestra.

«La nostra piccola Serena Vicari si è classificata al sesto posto su 24 atlete in gara, quindi un risultato di alto livello se consideriamo una gara Gold», ha dichiarato. Sul gruppo ha aggiunto: «Siamo consapevoli delle lacune che dovremo colmare in vista degli assoluti e lo faremo con la solita dedizione».

Richiamato anche il percorso di Cappello e Iemmolo, capaci di alternare difficoltà individuali e risultati di squadra, fino al pass per la fase nazionale successiva.

La qualificazione della coppia mista rappresenta ora il principale obiettivo raggiunto dalla società modicana, che proseguirà la preparazione in vista dei Campionati Assoluti. Il lavoro tecnico sarà concentrato sull’affinamento delle routine e sulla gestione delle difficoltà di gara.