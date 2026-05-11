La Sicilia si prepara a una settimana caratterizzata da tempo stabile e temperature in forte aumento. Anche nel territorio di Ragusa è previsto un deciso rialzo termico per effetto dell’anticiclone africano in arrivo sul Mediterraneo centrale a partire da oggi lunedì 11 maggio.
Secondo le previsioni meteorologiche, sull’Isola prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, senza particolari criticità né allerte. Il quadro meteo interesserà anche la provincia ragusana, dove i valori massimi potranno avvicinarsi ai 28 gradi nelle aree interne e nei centri più riparati dal vento.
La fase stabile coinvolgerà diversi comuni del territorio, da Modica a Comiso, passando per Vittoria, Scicli e Pozzallo, con condizioni tipicamente estive soprattutto nelle ore centrali della giornata. L’aumento delle temperature sarà favorito dall’arrivo di aria molto mite proveniente dal Nord Africa.
Nel dettaglio, le temperature previste nel Ragusano si manterranno nettamente al di sopra delle medie stagionali di metà maggio. A Ragusa sono attesi valori intorno ai 27-28 gradi, mentre lungo la fascia costiera il clima sarà più ventilato ma comunque stabile. Le minime resteranno invece più contenute durante le ore notturne.
Il miglioramento del tempo favorirà le attività all’aperto e le prime presenze sulle spiagge della costa iblea, da Marina di Ragusa a Pozzallo. Tuttavia il mare risulta ancora piuttosto freddo per la stagione, con temperature dell’acqua inferiori ai 20 gradi. Previsto inoltre moto ondoso generalmente mosso, soprattutto sui litorali esposti ai venti nord-occidentali.
Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio potrebbe registrarsi una lieve diminuzione delle temperature per il passaggio di correnti più fresche sul Sud Italia. Gli effetti sulla Sicilia dovrebbero però essere limitati e temporanei.
Le tendenze meteo per la seconda parte della settimana indicano infatti un nuovo rafforzamento dell’alta pressione africana. Tra il 16 e il 19 maggio le temperature potrebbero tornare a salire ulteriormente, con picchi superiori ai 30 gradi in diverse aree interne della Sicilia e lungo i settori ionici.
Per il momento non sono previste situazioni di maltempo né criticità legate alla protezione civile regionale.
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