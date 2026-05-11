A Modica prende ufficialmente il via la fase operativa del progetto Sicilia Academy Volley, iniziativa dedicata alla crescita dei giovani talenti della pallavolo siciliana. Il primo appuntamento è in programma domenica mattina al “PalaRizza” di Modica Alta con uno “Scouting Day” rivolto agli atleti nati tra il 2012 e il 2014.
L’attività inizierà alle 10.30 nella struttura sportiva modicana e rappresenterà il primo passaggio concreto del percorso promosso dall’Avimec Volley Modica con il patrocinio del Comitato Territoriale Monti Iblei Fipav. L’obiettivo dichiarato del progetto è creare un polo di formazione sportiva capace di valorizzare i giovani pallavolisti siciliani direttamente nel territorio isolano.
Durante la giornata, lo staff tecnico della nuova academy osserverà le qualità dei partecipanti attraverso sessioni di valutazione e momenti di confronto con gli atleti. Previsti anche colloqui con le famiglie e con le società sportive di appartenenza dei ragazzi eventualmente selezionati.
Secondo quanto illustrato dagli organizzatori, il progetto Sicilia Academy Volley si svilupperà nell’arco di quattro anni. La prima fase prevede la nascita di una formazione under 15 dalla stagione sportiva 2026/2027, mentre negli anni successivi saranno attivate anche le categorie under 17 e under 19.
Nel programma rientrano inoltre servizi dedicati agli atleti non residenti. A partire dal prossimo 1 settembre sarà infatti disponibile una foresteria insieme a un percorso di tutoraggio scolastico pensato per accompagnare i giovani sportivi anche sul piano formativo.
Per partecipare allo “Scouting Day” del “PalaRizza”, gli atleti dovranno presentarsi con autorizzazione della propria società sportiva e con certificato medico per l’idoneità agonistica in corso di validità.
Le iscrizioni risultano già aperte. Le adesioni possono essere effettuate contattando i numeri messi a disposizione dagli organizzatori del progetto sportivo.
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