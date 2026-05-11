Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Modica, con rallentamenti alla circolazione nella zona del ponte Guerrieri. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto lungo il tratto che conduce alla rotatoria poco distante dal ponte.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto è avvenuto intorno alle 9. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Modica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

La presenza dei mezzi coinvolti sulla carreggiata ha provocato rallentamenti al traffico nella fascia oraria di maggiore movimento, soprattutto lungo l’arteria che collega diverse zone della città e l’area del ponte Guerrieri.

Gli accertamenti della Polizia locale proseguono per chiarire eventuali responsabilità e verificare le circostanze che hanno portato all’impatto tra i due mezzi.