Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi in provincia di Siracusa. Secondo quanto rilevato dall’Ingv, il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 2.6 ed è stato localizzato a circa 4 chilometri a ovest del capoluogo aretuseo.

L’evento sismico è avvenuto alle 07:51 di domenica 10 maggio 2026. La profondità stimata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è di circa 17 chilometri.

La scossa è stata registrata dalla rete di monitoraggio dell’Ingv e, secondo le prime informazioni disponibili, non risultano danni a persone o edifici. Il movimento tellurico è stato percepito in diverse aree della provincia, soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro.

Tra i centri entro un raggio di 20 chilometri figurano Floridia, Priolo Gargallo, Solarino, Melilli, Canicattini Bagni e Augusta. Alcuni residenti hanno segnalato un lieve tremore avvertito nelle abitazioni, soprattutto ai piani più alti.

La Sicilia orientale resta una delle aree italiane a maggiore attività sismica, monitorata costantemente dagli enti di sorveglianza geofisica. Episodi di lieve intensità come quello registrato oggi rientrano nell’attività ordinaria osservata nella zona siracusana e lungo il settore ionico dell’isola.

L’Ingv continua a monitorare l’evoluzione della situazione attraverso le proprie stazioni sismiche distribuite sul territorio. Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati nelle prossime ore in caso di nuove rilevazioni o segnalazioni da parte della Protezione Civile.