Un uomo di 48 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sul lungomare Gagarin, nella frazione balneare di Seccagrande, nel comune di Ribera, in provincia di Agrigento. La vittima è Domenico Smeraglia, molto conosciuto nella zona come titolare della pizzeria Il Melograno, locale situato nelle vicinanze del tratto di strada dove si è consumata la tragedia.

Lo scontro ha coinvolto la moto guidata da Smeraglia e un’Audi che percorreva la stessa arteria litoranea. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

La centrale operativa del 118 ha disposto l’invio immediato dell’elisoccorso, decollato da Caltanissetta. I sanitari giunti sul posto, tuttavia, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo: le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza.

I carabinieri della zona hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

Il ricordo della comunità

Nelle ore precedenti all’incidente, Smeraglia aveva condiviso sui propri profili social una fotografia in sella alla moto, annunciando una delle sue uscite abituali — una passione che lo accompagnava da anni. Quel post è diventato in poche ore un punto di raccolta digitale per il cordoglio di amici e conoscenti, che lo hanno descritto come una persona riservata e sempre disponibile.

Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia con un messaggio pubblico, definendo l’accaduto una tragedia per l’intera comunità. In segno di rispetto, anche il candidato a sindaco Carmelo Pace ha scelto di sospendere le iniziative della propria campagna elettorale.