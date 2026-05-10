Un incendio ha coinvolto un condominio nel rione Librino di Catania. Le fiamme si sono sviluppate dal vano contatori elettrici dell’edificio, propagandosi al vano scala e causando annerimenti da fumo diffusi, danni agli impianti elettrici e la rottura di numerosi vetri delle finestre condominiali.

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti con una scala aerea per procedere all’evacuazione degli occupanti. Una volta messo in sicurezza il perimetro, le squadre hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e al ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area.

Cinque residenti sono stati affidati in via precauzionale al personale del 118 presente sul posto per sospetta inalazione di fumi. Tutti e cinque sono stati successivamente trasportati nei pronto soccorso degli ospedali di Catania per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri e tecnici dell’Enel. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. I danni alle parti comuni dello stabile rendono necessari interventi urgenti di verifica e ripristino degli impianti prima che i residenti possano rientrare nelle proprie abitazioni.

La situazione rimane monitorata: aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore sulle condizioni dei cinque ricoverati e sull’esito delle verifiche tecniche in corso.