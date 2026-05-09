La formazione maschile della Dike Pallavolo Modica parteciperà domani alla fase regionale del campionato CSI maschile di pallavolo, in programma a Palermo. È la seconda qualificazione consecutiva per il club modicano, che ha chiuso la regular season al secondo posto nel proprio girone.
Le squadre avversarie nella fase finale saranno il Volley Corleone e il Volley Acireale. In palio il titolo di Sicilia di categoria.
La squadra è guidata da Daniele Lero, al quale viene attribuita la capacità di aver riportato al volley diversi giocatori che si erano allontanati dalla disciplina. Stando a quanto dichiarato dalla società, “siamo contenti dei risultati ottenuti, ma soprattutto del clima di amicizia e voglia di divertirsi che abbiamo creato.”
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