A due anni dalle prossime elezioni regionali, il commissario di Forza Italia Sicilia Nino Minardo interviene sul futuro politico dell’isola e sulla tenuta della coalizione di centrodestra. In un’intervista pubblicata il 7 maggio dal quotidiano La Sicilia, il parlamentare siciliano ha indicato come priorità il lavoro dell’attuale governo regionale guidato da Renato Schifani, rinviando ogni discussione elettorale al 2027.

Secondo Minardo, la fase attuale richiede continuità amministrativa e attenzione alle esigenze dei cittadini siciliani. Il dirigente azzurro ha spiegato che, a suo giudizio, sarebbe prematuro concentrare il dibattito sulle prossime Regionali mentre restano aperti temi legati allo sviluppo economico e alla gestione del territorio.

Nel corso dell’intervento, il commissario regionale di Forza Italia ha ribadito la fiducia nell’operato del presidente della Regione Siciliana e della sua giunta. Minardo ha richiamato i dati economici degli ultimi mesi come elemento a sostegno dell’azione del governo Schifani, sottolineando la volontà del partito di consolidare i risultati raggiunti durante la legislatura.

L’esponente politico ha inoltre evidenziato il ruolo della struttura territoriale del partito, citando la presenza di rappresentanti istituzionali tra Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana, Parlamento nazionale e istituzioni europee. Un passaggio è stato dedicato anche ai giovani amministratori e dirigenti locali, che secondo Minardo dovranno avere maggiore spazio nella crescita del movimento in Sicilia.

Nel confronto politico regionale, Minardo ha affrontato anche il tema delle presunte tensioni interne al partito. Il commissario ha ridimensionato le ricostruzioni sulle divisioni tra esponenti azzurri, parlando invece di un confronto interno definito “franco” e orientato alla condivisione delle scelte politiche future.

Le dichiarazioni arrivano in una fase in cui il centrodestra siciliano continua a discutere delle strategie amministrative e degli equilibri politici nei territori, dai principali capoluoghi fino alle realtà provinciali della Sicilia orientale e occidentale. Al momento, però, il focus indicato da Forza Italia Sicilia resta concentrato sull’attività di governo e sui prossimi provvedimenti regionali.