Il Comune di Ragusa sta procedendo al recupero di Villa Moltisanti, immobile abbandonato da circa 80 anni e di proprietà comunale da oltre 40. Lo ha annunciato il sindaco Peppe Cassì attraverso un post sui social, corredato da immagini che mostrano lo stato dell’edificio prima e durante i lavori in corso.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, la villa sarà restituita alla fruizione pubblica con una destinazione orientata alla cultura e alla socialità, rivolta in particolare al quartiere compreso tra Viale dei Platani e Beddio, area densamente abitata del territorio ragusano.

La comunicazione del sindaco Cassì non specifica la natura degli interventi in corso né i tempi di conclusione dei lavori. Le immagini pubblicate mostrano l’edificio nelle sue condizioni precedenti al cantiere e in una fase intermedia del recupero, senza ulteriori dettagli tecnici o finanziari disponibili al momento.

80 anni di abbandono, 40 di proprietà pubblica: questi i dati indicati nella comunicazione ufficiale. Il fatto che l’immobile sia patrimonio del Comune di Ragusa da oltre quattro decenni senza che fosse stato valorizzato è il dato di partenza dell’intervento attuale.

La destinazione d’uso finale non è ancora dettagliata nei documenti pubblici disponibili. Cassì parla genericamente di “spazi per cultura e socialità”, senza indicare quale funzione specifica sarà assegnata alla struttura.

Il quartiere indicato come destinatario dell’intervento — la fascia urbana che si sviluppa da Viale dei Platani fino a Beddio — è descritto nella comunicazione come “densamente abitato e bisognoso di nuovi spazi”. Non emergono riferimenti a progetti già approvati, a bandi pubblici o a fondi specificamente assegnati a questa operazione.

Restano aperti alcuni interrogativi su cui l’amministrazione non si è ancora espressa pubblicamente: quali saranno le attività ospitate, quando sarà fruibile e se sono previste forme di gestione con soggetti del terzo settore o associazioni locali.

L’annuncio del recupero di Villa Moltisanti si inserisce nel quadro delle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale a Ragusa