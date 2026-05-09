Noto ospita dal 15 al 19 maggio 2026 la 47ª edizione dell’Infiorata, con il tema “La Cultura Pop”: icone del Novecento tra musica, cinema e moda nei tappeti floreali di via Nicolaci, nel cuore della città barocca UNESCO.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 15 maggio alle ore 17:00, con il corteo di Musici e Sbandieratori “Città di Noto” attraverso Porta Reale, Piazza Municipio e via Nicolaci. Madrina dell’edizione è l’attrice Margareth Madè. In serata concerto della Francesca Franchini Band con la partecipazione di Manuela Villa.

Sabato 16 maggio i tappeti floreali saranno visitabili dalle 9 fino alle 2 di notte. Alle 20:30 in Piazza Municipio concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

Domenica 17 maggio torna il Corteo Barocco in abiti settecenteschi, con partenza alle ore 17 dalla Chiesa dell’Annunziata. La serata si chiude con “POP SYMPHONY ICONS”, concerto sinfonico dedicato alle icone pop eseguito dalla Figaro Society Orchestra.

Il programma include anche la mostra “ICONE/ALGORITMI – Pop show exhibition” ai bassi di Palazzo Nicolaci e una mostra di antiquariato a Palazzo Ducezio.

Già oggi, 9 maggio, in via Rocco Pirri gli studenti stanno realizzando bozzetti dedicati al bicentenario della nascita di Collodi e al mondo di Pinocchio, con il Gruppo Folkloristico “Isula Bedda”. Domani, 10 maggio, Piazza XVI Maggio ospiterà il 4° Meeting FIAT 500 e un raduno di Ferrari sportive e storiche.

La Primavera Barocca si estende fino al 28 giugno, con il “Noto Air Show” e le Frecce Tricolori, unica tappa siciliana del tour aereo nazionale.