Dal 10 al 12 luglio Marina di Modica ospiterà una delle tappe più prestigiose del Campionato Italiano Assoluto FIPAV 2026. Un appuntamento confermato dalla Federazione, che ha scelto la località siciliana per una delle sue “Gold”, le più attese del circuito. E dietro questa scelta c’è molto più di un torneo: c’è un movimento che sta esplodendo nei numeri, nella partecipazione e nella capacità di trasformare le località balneari in veri poli sportivi.

Il beach volley italiano non si ferma più. La Federazione Italiana Pallavolo ha costruito negli ultimi anni un calendario che copre quasi dodici mesi, con oltre 1.200 tornei disputati solo nel Campionato Italiano per Società. Le finali di Bibione, previste a maggio, supereranno le 900 coppie iscritte, un dato che racconta meglio di qualsiasi slogan la crescita del movimento.

In questo contesto, la scelta di portare una tappa Gold a Marina di Modica assume un significato preciso. La località ragusana è ormai una delle icone dello sport estivo in Sicilia: mare, spazi ampi, pubblico caloroso e una tradizione di eventi che negli ultimi anni ha attirato sempre più atleti e appassionati.

La tappa del 10-12 luglio si inserisce in un circuito nazionale che nel 2026 conta nove appuntamenti distribuiti in otto regioni, da Falconara a Caorle. È un viaggio che attraversa l’Italia e che culminerà con le finali nazionali nella “piccola Venezia”, dove verranno assegnati i titoli maschili e femminili.

Il beach volley non è più un “evento da spiaggia”: è diventato un motore turistico. Quando una tappa Gold arriva in una località, porta con sé:

atleti di alto livello

staff tecnici e federali

famiglie e tifosi

un indotto economico che si concentra in tre giorni intensi

Per una città come Modica, significa piena visibilità nazionale, contenuti social che circolano per settimane e un flusso di presenze che si estende anche oltre il weekend della gara.

E c’è un altro elemento: il pubblico del beach volley è giovane, dinamico, molto attivo sui social. È il tipo di pubblico che oggi fa la differenza per il turismo estivo.

Il retroscena: un’estate mai così piena

Il 2026 è un anno spartiacque. Oltre al circuito Assoluto, l’Italia ospiterà:

quattro tappe del Beach Pro Tour Futures (Cervia, Messina, Modena, Corigliano-Rossano)

(Cervia, Messina, Modena, Corigliano-Rossano) un calendario giovanile con oltre 20 tappe tra Under 14 e Under 20

tra Under 14 e Under 20 il Campionato Europeo Under 20 a Battipaglia, dal 3 al 6 settembre

Un passaggio del documento FIPAV lo dice chiaramente: “Il circuito tricolore rappresenta da anni uno dei fiori all’occhiello dell’attività estiva”. E nel 2026 questo fiore è sbocciato più che mai.

A Marina di Modica arriveranno le migliori coppie italiane, selezionate attraverso un sistema di ranking che premia i risultati delle tappe precedenti. Il format sarà quello internazionale: pool play, main draw a 16 squadre, qualificazioni serrate.

Tradotto: partite spettacolari fin dal primo giorno.

Per la Sicilia, e per Modica in particolare, è l’occasione di consolidare un ruolo che negli ultimi anni è cresciuto silenziosamente: diventare una delle capitali del beach volley del Sud Italia.