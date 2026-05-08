I campani si impongono 74-59 in gara-2 e chiudono la stagione della squadra ragusana in Serie B Interregionale. La stagione della SuperConveniente Virtus Ragusa termina ad Angri. I campani si aggiudicano gara-2 con il punteggio di 74-59 e chiudono la serie sul 2-0, eliminando la squadra di coach Di Gregorio dal tabellone playoff di Serie B Interregionale. Determinante la prestazione di Martinez, autore di 28 punti.

La Virtus aveva chiuso la regular season al quarto posto, a pari merito con Matera, Reggio Calabria e Brindisi. Un girone d’andata convincente, poi il doppio ko in semifinale che mette fine all’annata.

In campo la partita è stata combattuta per lunghi tratti. Ragusa, sotto di quattro lunghezze all’intervallo (21-17), aveva provato a rimontare nel terzo quarto: il canestro di Cardinali aveva regalato anche il sorpasso (35-36) e per qualche minuto la gara sembrava poter girare. Poi Angri ha alzato l’intensità difensiva e con le triple di Triassi — due consecutive in rapida successione — ha ripreso il controllo della partita.

Nel quarto periodo la Virtus Ragusa è tornata fino al -7 con Ianelli (58-51), ma non è riuscita a capitalizzare i momenti positivi. Troppi errori al tiro — 1 su 11 da tre nella prima metà — e qualche scelta affrettata nel finale hanno amplificato un divario che sul campo era risultato più stretto di quanto il tabellone non dica.

Tra i ragusani, Brown ha chiuso con 15 punti, Peterson con 11. Fabi ha aggiunto 8 punti nel ruolo di playmaker di riferimento. Per Angri, oltre ai 28 di Martinez, hanno contribuito Stentardo e Granata con 8 punti ciascuno.