Sono partiti ufficialmente i lavori di manutenzione straordinaria alle torri faro dello Stadio Comunale di Vittoria. La consegna del cantiere è avvenuta nelle scorse ore alla presenza dell’on. Ignazio Abbate, presidente della I Commissione all’ARS, dell’amministrazione comunale e dei vertici del Consiglio. L’intervento vale 200.000 euro e punta all’efficientamento energetico dell’intera illuminazione dell’impianto.

A coordinare l’operazione è il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nella veste di Stazione Unica Appaltante. Il finanziamento è il risultato di un emendamento alla manovra finanziaria regionale 2025 promosso dallo stesso Abbate. L’iter burocratico si era concluso il 30 dicembre 2025.

Il progetto prevede la sostituzione e il potenziamento dei sistemi di illuminazione a bordo campo, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e abbattere i costi di gestione a carico delle società sportive che utilizzano la struttura. Una volta completato, l’impianto sarà adeguato per ospitare competizioni e manifestazioni di livello, con standard luminosi più elevati rispetto a quelli attuali.

Lo Stadio Comunale di Vittoria rientra nel piano più ampio di ammodernamento delle infrastrutture sportive provinciali avviato con fondi regionali. La Regione Siciliana ha stanziato 8,5 milioni di euro complessivi per il settore sportivo nella stagione 2025/2026.

Prossima tappa: lo stadio “Pietro Scollo” di Modica

Lo stesso schema — emendamento mirato, sinergia tra enti e stazione appaltante unica — sarà replicato a breve per lo Stadio “Pietro Scollo” di Modica. Lo ha annunciato direttamente Abbate al termine della cerimonia di consegna lavori a Vittoria, senza però indicare tempi o importi definiti per l’intervento modicano. Investimento da 200mila euro per l’efficientamento energetico dell’impianto.