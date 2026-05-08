La narrativa e la poesia di Antonella Galuppi saranno protagoniste a Modica nel nuovo appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo. L’incontro è in programma sabato 9 maggio alle 17.30 al Palazzo della Cultura e vedrà la partecipazione dell’autrice originaria di Santa Croce Camerina, impegnata nella presentazione di due sue opere.

L’iniziativa rientra nel calendario culturale del Caffè Quasimodo e porterà nel centro storico di Modica un confronto dedicato alla scrittura contemporanea siciliana. Al centro della serata ci saranno i volumi “MareDentro” ed “Echi di nuove storie”, che saranno analizzati attraverso interventi critici e letture pubbliche. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il libro “MareDentro” sarà approfondito dal poeta Giuseppe Macauda, componente del Caffè Quasimodo. Per “Echi di nuove storie” interverrà invece il poeta ragusano Pippo Di Noto, che leggerà alcuni passaggi tratti dalle pubblicazioni dell’autrice.

Nel corso dell’evento sono previsti anche momenti musicali con accompagnamento alla chitarra del maestro Lino Gatto, direttore artistico del Caffè Quasimodo.

La presenza di Antonella Galuppi conferma il legame tra le iniziative culturali della provincia di Ragusa e gli autori del territorio. L’autrice, laureata in Giurisprudenza, svolge attività professionale nell’ambito della criminologia e della tutela dei minori. È inoltre iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti della Sicilia e collabora con realtà editoriali locali e nazionali.

Nel suo percorso editoriale spazio sia alla poesia sia alla narrativa, con particolare attenzione anche al racconto giallo. Un suo testo breve è stato selezionato durante il programma radiofonico “Plot Machine” di Rai Radio1 e pubblicato successivamente in un e-book dell’emittente nazionale.

L’appuntamento di sabato al Palazzo della Cultura rappresenta uno degli eventi letterari inseriti nel programma primaverile delle attività culturali modicane, con partecipazione aperta agli appassionati di letteratura e scrittura contemporanea.