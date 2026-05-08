Nel centro storico due giornate con delegati da tutta l’Isola, eventi benefici e prevenzione sanitaria. La città di Modica ospiterà l’8 e il 9 maggio 2026 il XXX Congresso del Distretto 108Yb Sicilia dei Lions Club. L’appuntamento coinvolgerà i rappresentanti dei 123 club siciliani e oltre quattromila soci del movimento associativo impegnato in attività sociali e di servizio sul territorio.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, i lavori congressuali si svolgeranno nell’area del centro storico attorno al Duomo di San Pietro. La prima giornata sarà dedicata alla riunione del Gabinetto Distrettuale, mentre sabato 9 maggio è prevista l’assemblea plenaria con le elezioni per il rinnovo della governance distrettuale dell’anno sociale 2026-2027.

Il congresso sarà guidato dal governatore del Distretto Lions Sicilia, Diego Taviano, e avrà come tema “Sicilia: Terra di Dialogo, Fraternità e Solidarietà”. Tra gli obiettivi dell’edizione 2026 anche il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso la partecipazione dei LEO Club e dei CUB Club.

Nel corso della manifestazione sono previste iniziative aperte alla città. Alla Società Operaia di Mutuo Soccorso verranno esposti i lavori del Laboratorio di Arti Musive “PDG Cesare Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto, progetto dedicato all’inclusione delle persone con autismo sostenuto dalla Fondazione Internazionale Lions.

Spazio anche al laboratorio “Grani & Mani – Gustamì”, promosso dal Distretto Lions Sicilia insieme al Lions Club Modica e ai club della Circoscrizione Ragusa. Durante le due giornate sarà inoltre attiva una raccolta di occhiali usati destinata ai programmi solidali del movimento.

Uno degli appuntamenti principali si terrà venerdì 8 maggio alle 21.15 al Teatro Garibaldi di Modica, dove è in programma il concerto “La Nuova Dolce Vita” con Mario Stefano Pietrodarchi e il Quintetto Mediterraneo. L’evento sosterrà la Scuola Cani Guida Lions, impegnata nell’addestramento di cani destinati a persone con disabilità visiva.

Per sabato 9 maggio è prevista anche una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria. Nel tratto di Corso Umberto compreso tra piazza Monumento e il Duomo di San Pietro sarà istituita una chiusura temporanea al traffico per consentire attività di screening gratuito curate dai medici Lions e dai professionisti dell’ASP di Ragusa.

Saranno presenti il camper per la prevenzione oncologica dell’ASP e l’Unità Oftalmica dell’Unione Italiana Ciechi. In collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo verranno inoltre distribuiti pasti destinati a famiglie in condizioni di fragilità economica.