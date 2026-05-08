In Sicilia è atteso un weekend dal clima quasi estivo, con valori che secondo le proiezioni meteo potrebbero raggiungere i 35 gradi. Le elaborazioni dei modelli indicano l’arrivo dell’anticiclone africano, responsabile del primo episodio di caldo intenso della stagione.
Le prime analisi relative ai primi giorni di maggio mostrano un cambiamento netto dello scenario atmosferico sul Mediterraneo centrale. Gli esperti segnalano una configurazione favorevole alla risalita di masse d’aria molto calde dal Nord Africa, con un incremento termico particolarmente rapido su diverse province dell’isola.
Secondo le attuali previsioni, la fase di caldo dovrebbe avere una durata limitata, ma i valori attesi risultano comunque superiori alle medie stagionali. Le temperature in quota, attorno ai 1500 metri, potrebbero raggiungere livelli compresi tra 15 e 20 gradi, tipici dei mesi centrali dell’estate. Questo dato conferma l’anomalia termica prevista per l’inizio di maggio.
Mentre la Sicilia si prepara a una fase di stabilità e caldo diffuso, il Centro-Nord Italia potrebbe affrontare condizioni opposte. Una vasta area depressionaria presente sull’Europa occidentale continuerà infatti a influenzare le regioni settentrionali, favorendo precipitazioni, temporali improvvisi e possibili grandinate.
Il contrasto tra l’aria calda in arrivo al Sud e le correnti più instabili presenti al Nord potrebbe generare fenomeni intensi, con sbalzi termici marcati e condizioni atmosferiche variabili.
Per il fine settimana, le province siciliane risultano tra le aree più esposte all’ondata di calore. Le proiezioni indicano valori massimi oltre i 30 gradi in diverse località interne e costiere. In alcune zone, se le tendenze venissero confermate, si potrebbero toccare punte di 35 gradi, con anomalie comprese tra 8 e 10 gradi sopra la media del periodo.
Gli aggiornamenti delle prossime ore saranno determinanti per definire l’intensità e la durata dell’ondata di caldo, che rappresenta il primo segnale estivo della stagione 2026.
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