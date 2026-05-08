Un nuovo mezzo entrerà in servizio per il trasporto degli studenti delle scuole primarie di Vittoria. Nel pomeriggio di ieri, in piazza Padre Pio, il Comune ha ricevuto ufficialmente il primo scuolabus elettrico destinato alla rete del trasporto scolastico cittadino.

Il nuovo veicolo, completamente elettrico, dispone di 24 posti a sedere oltre agli spazi per autista e accompagnatore. L’iniziativa rientra nel programma di potenziamento dei servizi scolastici promosso dall’amministrazione comunale con il supporto della Regione Siciliana, che ha finanziato l’acquisto attraverso un contributo straordinario destinato agli enti locali.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, il nuovo scuolabus consentirà di ampliare il parco mezzi dedicato agli studenti e di migliorare l’organizzazione del servizio per le famiglie del territorio. Il mezzo è stato fornito dal Gruppo Picca Spa di Molfetta, in provincia di Bari, ed è dotato di un’autonomia stimata di circa 250 chilometri.

L’arrivo del veicolo rappresenta il primo ingresso di uno scuolabus a zero emissioni nella flotta comunale. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di affiancare al miglioramento dei servizi pubblici anche un percorso legato alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell’impatto ambientale.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino ha evidenziato come il nuovo mezzo sia destinato a rafforzare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole cittadine, puntando su sicurezza, puntualità e comfort per gli studenti.

Anche il sindaco Francesco Aiello, intervenuto durante la consegna del veicolo in piazza Padre Pio, ha sottolineato il valore del nuovo investimento per la città. Il primo cittadino ha definito il nuovo scuolabus un segnale concreto del percorso di innovazione avviato dal Comune nei servizi destinati alle famiglie e agli studenti di Vittoria.

L’introduzione del mezzo elettrico potrebbe rappresentare il primo passo verso un progressivo rinnovo del parco mezzi comunale dedicato al trasporto scolastico. La nuova dotazione entrerà in funzione nei collegamenti destinati agli alunni delle scuole primarie del territorio vittoriese.