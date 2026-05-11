Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 9 maggio 2026 la Sicilia registra due vincite con punti “5”, per un totale complessivo superiore a 108mila euro. I premi sono stati centrati a Messina e a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, secondo i dati diffusi da Agipronews. Nessun “6”, mentre il jackpot nazionale continua a salire.
Nel dettaglio, ciascuna vincita ammonta a 54.019,52 euro. Gli importi sono stati registrati in due punti vendita distinti, confermando la distribuzione diffusa delle vincite sul territorio regionale.
A Messina, la giocata fortunata è stata registrata presso la “Tabaccheria Donato”, in via Nuova 12. Il secondo premio è invece stato centrato a Petralia Sottana, nel Palermitano, presso il “Tabacchi Lapunzina” in corso Paola Agliata 35.
Le due vincite non hanno riguardato il “6”, che resta l’obiettivo massimo del gioco, ma rappresentano comunque i principali premi assegnati nella fascia immediatamente inferiore. La distribuzione dei premi rientra nella normale dinamica del concorso nazionale, che continua a coinvolgere in modo capillare diverse regioni italiane.
Secondo i dati ufficiali, l’ultimo “6” centrato risale al 22 maggio 2025, con una vincita da 35,4 milioni di euro registrata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
Il montepremi per la prossima estrazione, prevista per martedì 12 maggio 2026, sale intanto a 162,9 milioni di euro, confermando una fase di progressivo incremento del jackpot.
Le giocate vincenti in Sicilia si inseriscono in un contesto di partecipazione diffusa al gioco su tutto il territorio nazionale, con premi distribuiti anche in assenza del jackpot principale.
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