“Vita in frantumi” è il nuovo singolo di Firelight, nome d’arte del cantautore umbro Riccardo Ricci, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna il ritorno sulla scena musicale dell’artista originario di Città di Castello e nasce dalla collaborazione con il producer Etrusko e con l’etichetta milanese Orangle Records.

Il singolo si inserisce nel filone della nuova canzone d’autore italiana contemporanea, sempre più orientata a temi legati al disagio generazionale e alla ricerca di identità. Il titolo stesso, “Vita in frantumi”, richiama un immaginario di fragilità emotiva e difficoltà relazionali che coinvolge soprattutto le nuove generazioni.

Nel testo del brano, Firelight racconta il percorso di ragazzi che si trovano ad affrontare prove personali e sociali spesso complesse, tra pressioni esterne e ricerca di autenticità. La canzone si sviluppa come una riflessione sul bisogno di rimanere fedeli a sé stessi anche in contesti che spingono verso l’omologazione.

Il progetto è stato realizzato insieme al producer Etrusko, figura attiva nella scena indipendente italiana, e pubblicato dall’etichetta Orangle Records, con sede a Milano e attiva nella promozione di nuovi talenti emergenti. Il lavoro si colloca nel panorama discografico indipendente, un settore che negli ultimi anni ha visto una crescita costante grazie alla distribuzione digitale e alle piattaforme streaming.

Senza ricorrere a riferimenti promozionali, il brano si presenta come un racconto diretto della condizione giovanile contemporanea, con particolare attenzione alle fragilità emotive e alla costruzione dell’identità personale. Un tema sempre più centrale nella musica italiana, soprattutto tra gli artisti emergenti che utilizzano il linguaggio cantautorale per affrontare dinamiche sociali attuali.

Il ritorno di Firelight si inserisce così in un contesto musicale in cui l’autoproduzione e le collaborazioni con etichette indipendenti rappresentano una delle principali modalità di accesso al mercato discografico, soprattutto per i giovani artisti.