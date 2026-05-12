Il cammino dell’Asd Giarratana Volley nei play off di Serie C maschile prosegue senza rallentamenti. La squadra rossoblù ha superato nettamente l’Adg Ndt Solutions Volley ’96 di Milazzo con un secco 3-0, conquistando il pass per il terzo turno della fase promozione.

Davanti al pubblico di Giarratana, il sestetto allenato da Gianluca Giacchi ha chiuso la sfida in tre set con i parziali di 25-12, 25-15 e 25-19, gestendo il match con continuità e precisione sin dalle prime battute.

La formazione ragusana ha imposto il proprio ritmo già nel primo set, limitando gli errori e mantenendo alta l’intensità anche nelle fasi decisive dell’incontro. Nel secondo parziale il copione non è cambiato: battuta efficace, buona organizzazione difensiva e attacchi ordinati hanno consentito ai rossoblù di allungare rapidamente. Più equilibrato il terzo set, ma il gruppo di casa ha mantenuto il controllo fino alla chiusura finale.

Secondo quanto riferito dallo staff tecnico, la squadra ha preparato la gara lavorando soprattutto sulla gestione degli errori e sulla continuità al servizio, elementi che si sono rivelati determinanti durante la partita.

Coach Gianluca Giacchi ha parlato di una prova “molto concreta”, sottolineando la capacità della squadra di affrontare con lucidità i momenti chiave del match. L’allenatore ha evidenziato anche la qualità mostrata in battuta e la concentrazione mantenuta per tutta la durata dell’incontro.

Soddisfazione anche da parte del presidente Salvatore Pagano, che ha rimarcato il contributo del pubblico presente sugli spalti. La società ha infatti ringraziato i tifosi di Giarratana per il sostegno garantito durante tutta la sfida play off.

Adesso l’attenzione si sposta sul prossimo turno della fase promozione. L’Asd Giarratana Volley dovrà affrontare il Volley Gibellina, reduce dal successo contro Giarre al tie-break. Per la formazione iblea si tratta di un altro passaggio importante in una stagione che continua a mantenere vive le ambizioni di salto di categoria.

La vittoria contro Milazzo conferma la crescita del gruppo rossoblù, protagonista di un percorso sempre più solido nel campionato regionale di Serie C maschile.