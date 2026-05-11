Conferenza stampa all’Aula magna del Rettorato per presentare la 21ª edizione dell’evento universitario.

Dal 13 al 15 maggio studenti protagonisti tra sport, giochi e attività in tre aree della città.

A Catania è in programma per mercoledì 13 maggio alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione del Palio d’Ateneo, nella Aula magna del Rettorato (Palazzo centrale, piazza Università). L’incontro illustrerà la 21ª edizione dell’iniziativa dedicata agli studenti dell’Università di Catania.

L’appuntamento si svolgerà alla presenza del rettore Enrico Foti, del presidente del CUS Catania Massimo Oliveri, della prorettrice Lina Scalisi, del sindaco Enrico Trantino e di Giuseppe Musumeci, delegato del Rettore alla presidenza del Comitato per lo Sport di Unict, secondo quanto comunicato dall’Ateneo.

Il Palio d’Ateneo si terrà dal 13 al 15 maggio e coinvolgerà gli studenti universitari in tre giornate di attività sportive e goliardiche. Le sedi interessate saranno il centro storico di Catania, il tratto di via Etnea tra Villa Bellini e piazza Università, il villaggio turistico Le Capannine sul lungomare Kennedy e la Cittadella Universitaria in via Santa Sofia.

Per consentire la partecipazione degli studenti, l’Università ha disposto la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14.00 di mercoledì 13 maggio, oltre alla sospensione per le intere giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio.

L’edizione 2026 conferma il coinvolgimento dei dipartimenti dell’Ateneo, suddivisi in 13 squadre. Sono previste 42 competizioni e 24 discipline, con la partecipazione degli studenti chiamati a contendersi il titolo attualmente detenuto da Medicina.

Tra le attività inserite nel programma figurano gare podistiche, tornei di calcio balilla, limbo e altre prove miste. Le competizioni saranno distribuite nelle diverse sedi individuate per l’evento.

Palio d’Ateneo e dimensione internazionale

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione tra Università di Catania, CUS Catania e Radio Zammù. L’Ateneo partecipa inoltre al network EUNICE – European University for Customised Education, che coinvolge università europee nell’ambito delle alleanze transnazionali.

Nel programma è previsto anche il Palio EUNICE, con la partecipazione di studenti provenienti da sei atenei europei: Université de Mons (Belgio), University of Vaasa (Finlandia), Poznan University of Technology (Polonia), Polytechnic Institute of Viseu (Portogallo), Universidad de Cantabria (Spagna) e Università di Catania.

L’apertura ufficiale dell’evento sarà affidata alla sfilata dei dipartimenti, in programma alle ore 15.00 di mercoledì 13 maggio. Il corteo partirà da via Etnea, all’altezza della Villa Bellini, con arrivo in piazza Università previsto per le 17.00.

A seguire, dalle 17.30, prenderanno il via le prime competizioni, tra cui gare podistiche da 1200 metri, tornei di calcio balilla e attività goliardiche.

L’evento è sostenuto da istituzioni e partner pubblici e privati, tra cui Assemblea Regionale Siciliana, Comune di Catania e diverse realtà del territorio.