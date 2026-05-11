Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa coprirà direttamente le spese necessarie per completare il nuovo ponte sul fiume Ippari, a Vittoria, in attesa della riassegnazione dei finanziamenti regionali. La decisione è stata comunicata al Comune di Vittoria durante un incontro con il vicesindaco Giuseppe Fiorellini.

Secondo quanto reso noto dall’ente provinciale, le somme necessarie verranno recuperate dall’avanzo di gestione 2025. Si tratta di circa 200 mila euro aggiuntivi che si sommano ai 500 mila euro già previsti nel bilancio del Libero Consorzio per gli interventi nell’area di via della Fratellanza, zona che collega il centro urbano con il litorale e l’area di Scoglitti.

L’intervento riguarda il completamento dell’infrastruttura sul fiume Ippari e l’integrazione con il più ampio progetto di riqualificazione della viabilità locale. Il ponte è considerato strategico soprattutto per l’accesso verso la fascia costiera e il collegamento con il Parco archeologico di Camarina, uno dei siti di maggiore richiamo del territorio ibleo.

L’ufficio tecnico provinciale dovrà ora definire gli ultimi passaggi progettuali. Secondo il cronoprogramma indicato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, entro circa un mese potrebbe partire la procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

La presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, ha spiegato che l’obiettivo è ridurre i ritardi accumulati negli anni e rendere nuovamente fruibile un collegamento ritenuto centrale per residenti, villeggianti e traffico turistico diretto verso la costa ragusana.

L’area interessata dall’opera si trova in un contesto di interesse ambientale e infrastrutturale che coinvolge non solo Vittoria e Scoglitti, ma anche i collegamenti con Santa Croce Camerina e il sistema viario della fascia costiera sud della provincia di Ragusa.

Il Comune di Vittoria seguirà le prossime fasi amministrative insieme agli uffici del Libero Consorzio, in attesa della pubblicazione della gara e dell’avvio operativo del cantiere. FOTO FRANCO ASSENZA