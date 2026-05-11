Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13, lungo la strada provinciale 5 Vittoria-Comiso, nel territorio di Vittoria. Il sinistro è avvenuto nella zona di Cannamelito, poco sopra il ponte in contrada Fontana della Volpe, su un tratto viario gestito dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un’auto che viaggiava in direzione Comiso avrebbe perso aderenza mentre percorreva la carreggiata, finendo fuori controllo e ribaltandosi. Il mezzo ha riportato danni alla carrozzeria dopo l’impatto.

Per il conducente, fortunatamente, non si sono registrate conseguenze gravi. Stando a quanto emerso nelle ore successive all’incidente, la persona coinvolta avrebbe riportato soltanto lievi contusioni e non si sarebbe reso necessario il trasferimento in ospedale.

L’episodio ha provocato rallentamenti temporanei alla circolazione lungo la Sp5 Vittoria-Comiso, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando l’arteria provinciale risulta particolarmente trafficata per i collegamenti tra i due comuni della provincia di Ragusa.

Sul posto sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e di rimozione del veicolo incidentato per consentire il ripristino della normale viabilità. La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del pomeriggio. (Foto Assenza)