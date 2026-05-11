Sulla strada provinciale 60 “Ragusa–Malavita–Santa Croce Camerina” è partito il cantiere per l’ammodernamento del tratto compreso tra il chilometro 13+100 e il km 15+500. I lavori interessano l’area di Magazzè e comportano modifiche temporanee alla circolazione tra Ragusa e Santa Croce Camerina.

Secondo quanto condiviso dagli enti coinvolti nella gestione della viabilità provinciale, durante l’intervento sarà attivo il senso unico in direzione Ragusa-Santa Croce Camerina. Per i veicoli provenienti dal litorale e diretti verso Ragusa sarà invece utilizzato un percorso alternativo lungo la ex SP110 Magazzè-Spinazza.

La riorganizzazione del traffico è collegata all’avvio delle opere di ampliamento della carreggiata e alla costruzione di una nuova rotatoria nella zona di Magazzè. Previsto anche un sistema di regimazione delle acque meteoriche per limitare gli allagamenti e ridurre le criticità idrogeologiche in un’area spesso interessata da accumuli d’acqua durante le piogge intense.

La scelta del senso unico, spiegano i tecnici coinvolti nell’intervento, deriva dalla configurazione della rete stradale esistente. Il percorso alternativo disponibile si sviluppa infatti sul lato est dell’arteria provinciale e non consentirebbe il doppio flusso senza problemi di sicurezza, soprattutto nei punti con carreggiata più stretta e tratti in salita.

Le prime valutazioni effettuate sulla deviazione indicano un aumento dei tempi di percorrenza di circa quattro minuti per chi raggiunge Ragusa da Santa Croce Camerina e dalle aree balneari vicine a Caucana e Punta Secca.

Sistemazione della viabilità alternativa

In questi giorni la ditta incaricata sta intervenendo lungo la ex SP110 con lavori di pulizia delle banchine, rimozione della vegetazione e sistemazione del tracciato per garantire condizioni di sicurezza durante tutta la durata del cantiere.

Previsto inoltre un corridoio dedicato ai mezzi agricoli che operano nelle campagne tra Contrada Spinazza e Contrada Magazzè, così da limitare le ripercussioni sulle aziende del comparto rurale della fascia costiera ragusana.

Secondo quanto riferito dagli uffici competenti, i provvedimenti sulla viabilità sono stati condivisi anche con l’Asp di Ragusa e con gli organismi coinvolti nella gestione delle emergenze. Nei prossimi giorni è prevista una riunione tecnica tra impresa esecutrice ed enti locali per definire ulteriori dettagli operativi legati alla cantierizzazione e ai percorsi destinati ai mezzi di soccorso.

L’intervento sulla SP60 rientra tra le opere di adeguamento della rete stradale provinciale che collegano Ragusa con Santa Croce Camerina e il versante costiero, arteria utilizzata quotidianamente da residenti, pendolari e mezzi diretti verso le località balneari del litorale ibleo.