Una giornata dedicata alla crescita sportiva e alle prime esperienze federali per la ASD New Gravity Flow di Licata, impegnata sabato 9 maggio a Ragusa nella fase regionale del campionato federale di ginnastica artistica. La competizione si è svolta al Palazzetto dello Sport “Giambattista Cartia”, struttura che ha ospitato ginnaste provenienti da diverse società siciliane.

La squadra agrigentina ha partecipato con nove giovani atlete, molte delle quali alla prima presenza ufficiale in una gara federale. Un debutto affrontato con concentrazione e spirito di gruppo, elementi che hanno caratterizzato le prove sugli attrezzi durante tutta la manifestazione.

Nella categoria LA-3 Allieve 1 hanno gareggiato Gloria Orlando, Matilde Arcieri, Carlotta Di Carlo e Flavia Leto. Le ginnaste più giovani del team hanno affrontato la competizione mostrando sicurezza negli esercizi e una preparazione tecnica giudicata positiva dallo staff della società.

Buoni riscontri anche nella categoria LA-3 Allieve 2, dove sono scese in pedana Sofia Centorbi, Elide Graci, Aurora Consagra, Alice Vinci e Anita Incorvaia. Le atlete si sono distinte per precisione esecutiva e gestione dell’emozione durante le prove, in un contesto regionale particolarmente competitivo.

Pur senza conquistare posizioni sul podio, la trasferta di Ragusa viene considerata importante per il percorso di crescita della New Gravity Flow. Secondo quanto riferito dalla società sportiva, l’obiettivo principale della partecipazione era permettere alle ginnaste di confrontarsi con una competizione federale ufficiale e accumulare esperienza.

Dalla società sottolineano come i progressi tecnici registrati negli ultimi mesi siano emersi anche durante la prova regionale disputata nel capoluogo ibleo. L’esperienza maturata al Pala “Giambattista Cartia” rappresenta ora una base di lavoro in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.