La Festa dello Sport Ragusa ha richiamato nel weekend migliaia di persone al Centro Commerciale Ibleo. Secondo quanto comunicato dal Csen Ragusa, l’evento “+Movimento” avrebbe superato quota 15mila presenze tra sabato e domenica, coinvolgendo famiglie, giovani atleti e numerose associazioni sportive del territorio.

La manifestazione si è svolta negli spazi del Centro Commerciale Ibleo di Ragusa e ha riunito società provenienti da diversi comuni della provincia, tra cui Modica, Vittoria, Comiso, Acate e Chiaramonte Gulfi. In programma dimostrazioni sportive, attività dedicate ai bambini, discipline bio naturali e momenti di aggregazione aperti al pubblico.

A tracciare un bilancio delle due giornate è stato il presidente provinciale del Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Abbiamo registrato una partecipazione molto ampia, soprattutto domenica – ha dichiarato –. Lo sport si conferma uno strumento capace di coinvolgere persone di ogni età e creare momenti di condivisione”.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti anche l’assessore allo Sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi, e il presidente della Consulta comunale giovanile, Emanuele Occhipinti. Un ringraziamento è stato rivolto inoltre alle direttrici del centro commerciale, Alessia Naccari e Carla Gurrieri, per la collaborazione organizzativa.

Tra le realtà sportive presenti figurano associazioni di arti marziali, danza, pugilato, scacchi, fitness e sport da combattimento. Hanno partecipato gruppi provenienti da tutta la provincia iblea, tra cui Ragusa Fight Academy, Muay Thai Combat Vittoria, Firullo MMA Academy, Aiki Club Ragusa e numerose scuole di danza del territorio.

L’iniziativa ha puntato soprattutto sulla promozione dell’attività sportiva e della partecipazione giovanile. Secondo gli organizzatori, la risposta del pubblico conferma l’interesse crescente verso eventi aperti alla comunità e dedicati allo sport di base.

Nel programma sono state inserite anche attività di promozione sociale e discipline Dbn, con dimostrazioni pratiche e momenti informativi rivolti ai visitatori presenti nel centro commerciale durante il fine settimana.