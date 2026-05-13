C’è anche un’azienda legata al territorio di Ragusa tra i protagonisti di TuttoFood 2026, la manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare in corso a Milano fino al 14 maggio. Ard Discount ha ricevuto il premio “Best Entry Level Private Label Product” durante la Conferenza Nazionale MDD & Industria Alimentare.

A ritirare il riconoscimento è stato Danilo Ronsivalle, direttore acquisti dell’azienda, premiato nell’ambito dei Private Label Excellence Awards (PLEA), iniziativa dedicata ai migliori progetti della marca del distributore nel settore della grande distribuzione.

Il premio assegnato ad Ard Discount valorizza le linee di prodotto considerate accessibili al pubblico e caratterizzate da un equilibrio tra convenienza e qualità. Durante l’evento milanese sono stati presentati anche i dati dell’Osservatorio Nazionale MDD & Industria Alimentare, sviluppato da PR Italia Edizioni con il supporto dell’Ufficio Studi GDO Data.

La conferenza ha riunito rappresentanti della distribuzione organizzata e dell’industria alimentare per analizzare l’evoluzione del comparto private label, oggi sempre più centrale nelle strategie commerciali della grande distribuzione.

Tra i temi affrontati anche il cambiamento delle abitudini di consumo, il rapporto tra produttori e distributori e le nuove richieste del mercato legate a sostenibilità, innovazione e competitività dei prezzi.

Nel corso della manifestazione, Danilo Ronsivalle ha partecipato inoltre a una tavola rotonda insieme ai responsabili delle private label di alcune delle principali insegne nazionali della distribuzione, tra cui Conad, Coop Italia, Selex, VéGé, Crai e D.IT.

Durante il confronto è stato approfondito il ruolo del canale discount nel mercato italiano, dove i prodotti a marchio del distributore rappresentano una componente strategica del modello commerciale.

La presenza di Ard Discount al TuttoFood di Milano conferma il coinvolgimento delle aziende siciliane e del territorio ragusano nei principali appuntamenti nazionali del settore agroalimentare e distributivo.