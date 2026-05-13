Si ferma alla fase iniziale l’avventura della Volley Modica NextGen alle finali nazionali Under 19 di pallavolo maschile disputate tra Parma e Piacenza. La formazione allenata da Ciccio Italia ha concluso il proprio girone al terzo posto dopo una vittoria e due sconfitte, senza riuscire a conquistare il passaggio alla seconda fase del torneo.

La squadra modicana, campione siciliana di categoria, era inserita in un raggruppamento considerato tra i più competitivi della manifestazione. L’esordio è arrivato contro i piemontesi del Lab Travel Mercato Cuneo, che hanno superato i biancoazzurri in tre set. Un avvio complicato, anche per la tensione della prima gara nazionale.

Nel pomeriggio, però, è arrivata la reazione della formazione della Contea. Nel derby delle Isole contro il Cus Cagliari, la Volley Modica NextGen ha conquistato una netta vittoria per 3-0, rilanciando le possibilità di qualificazione e portandosi a quota tre punti nel girone.

La sfida decisiva si è giocata stamattina contro l’Elisa Volley Pomigliano. I campani, reduci dalla sconfitta con Cuneo e dal successo al tie-break contro Cagliari, si sono imposti in quattro set con i parziali di 21-25, 24-26, 25-23 e 25-14.

Per i modicani pesano soprattutto i primi due set persi di misura. Dopo essere riusciti a riaprire il match aggiudicandosi la terza frazione, i ragazzi di coach Italia hanno ceduto nell’ultimo parziale, dove Pomigliano ha preso il controllo della partita.

Tra i più continui in campo Gianmarco Italia, che ha provato a trascinare i compagni nei momenti più delicati dell’incontro. La squadra siciliana ha alternato buone fasi di gioco ad alcuni passaggi meno efficaci, fattore che ha inciso sull’esito della gara decisiva.

Con questo risultato accedono alla seconda fase Cuneo e Pomigliano, mentre per la formazione modicana termina il percorso nazionale Under 19. Resta comunque un’esperienza importante per il gruppo biancoazzurro, impegnato per la prima volta contro alcune delle principali realtà giovanili del volley italiano.

Il rientro della spedizione modicana è previsto domani pomeriggio a Modica. In casa Volley Modica, intanto, l’attenzione si sposta già sulla formazione Under 17, che nei prossimi giorni partirà per Caorle per affrontare la fase nazionale di categoria.