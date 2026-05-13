Un caso di gastroenterite nave crociera è al centro delle indagini sanitarie in Francia dopo il decesso di un passeggero e l’isolamento di oltre 1700 persone a bordo di una nave arrivata a Bordeaux. L’episodio riguarda una unità dell’Ambassador Cruise Line e ha attivato verifiche microbiologiche per chiarire la natura dell’evento, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie francesi e dall’Ospedale Universitario di Bordeaux.

Secondo i dati disponibili, circa 50 passeggeri hanno manifestato sintomi gastrointestinali, mentre l’intero contingente di viaggiatori e membri dell’equipaggio è stato posto in osservazione precauzionale. I test iniziali avrebbero escluso la presenza di norovirus, ma ulteriori analisi sono tuttora in corso. Tra le ipotesi considerate anche una possibile intossicazione alimentare.

Gastroenterite nave crociera: indagini su norovirus e intossicazione

Il quadro clinico segnalato a bordo include vomito e diarrea, comparsi in forma più intensa l’11 maggio mentre l’imbarcazione si trovava in navigazione verso la Bretagna. Le autorità sanitarie stanno valutando anche altre possibili origini, dopo aver escluso al momento un collegamento con l’hantavirus, già associato a recenti episodi su altre navi da crociera.

La nave aveva seguito un itinerario che includeva Shetland, Belfast, Liverpool e Brest prima dell’arrivo a Bordeaux, dove si è reso necessario il blocco operativo. A bordo si trovavano 1233 passeggeri, in prevalenza britannici e irlandesi, e 514 membri dell’equipaggio. Il decesso di un passeggero novantenne è avvenuto prima dell’arrivo nel porto bretone.

L’Ospedale Universitario di Bordeaux sta coordinando gli accertamenti di laboratorio per identificare l’agente responsabile. Le autorità francesi mantengono un approccio prudenziale in attesa dei risultati definitivi.

Nel frattempo, le operazioni di controllo sanitario continuano a bordo, con monitoraggio dei soggetti sintomatici e verifica delle condizioni igienico-sanitarie della nave.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il norovirus è tra le principali cause di gastroenteriti acute in ambienti comunitari e strutture chiuse, con rapida trasmissione in caso di focolai.