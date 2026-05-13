Un incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì 13 maggio 2026, in via 1 Maggio a Vittoria, davanti alla scuola Pappalardo, in una fascia oraria particolarmente trafficata per l’uscita degli studenti.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, intorno alle 12 si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda e una Jeep Renegade all’altezza dell’incrocio segnalato da tempo dai residenti come punto critico per la viabilità urbana.

L’impatto è stato violento. La parte anteriore del SUV è rimasta seriamente danneggiata, con il paraurti staccato e diversi detriti finiti sull’asfalto. Le due vetture sono rimaste ferme al centro della carreggiata, causando rallentamenti alla circolazione nella zona della scuola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire il traffico durante le operazioni di soccorso.

I feriti, secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’intervento, avrebbero riportato lesioni lievi. Le persone coinvolte sono state assistite direttamente all’interno dell’ambulanza senza necessità, al momento, di trasferimento urgente in ospedale.

Gli agenti della Polizia Locale stanno verificando eventuali responsabilità e acquisendo elementi utili per chiarire l’esatta dinamica del frontale. Non si registrano, al momento, conseguenze gravi per gli occupanti dei veicoli coinvolti.

La viabilità è tornata progressivamente regolare dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia della carreggiata. (Foto Assenza)