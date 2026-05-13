La Prefettura di Ragusa ha ospitato oggi un incontro istituzionale tra il prefetto Tania Giallongo e il Console Generale del Marocco a Palermo, Maryem Nassif. Il colloquio si è svolto a Palazzo del Governo e ha riguardato temi legati ai rapporti tra i due Paesi e alla presenza della comunità marocchina nella provincia iblea.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, il confronto si è concentrato su questioni di interesse comune, con particolare attenzione ai percorsi di integrazione e al dialogo interculturale nel territorio ragusano. La provincia di Ragusa ospita infatti una delle comunità marocchine più radicate della Sicilia, impiegata soprattutto nei settori agricolo, commerciale e dei servizi.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il valore della cooperazione istituzionale tra le autorità italiane e la rappresentanza diplomatica marocchina presente in Sicilia. Palazzo del Governo ha sottolineato la volontà di mantenere un confronto costante per favorire iniziative legate all’inclusione sociale e alla convivenza tra comunità.

Al termine dell’incontro, Prefettura e Consolato hanno confermato l’impegno reciproco a proseguire il dialogo attraverso canali istituzionali permanenti. L’obiettivo indicato è rafforzare la collaborazione sui temi dell’integrazione e della partecipazione delle comunità straniere alla vita del territorio provinciale.