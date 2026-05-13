A Pozzallo prende forma un intervento infrastrutturale da 3,6 milioni di euro destinato al miglioramento dei collegamenti con l’area industriale e il porto. I lavori riguardano il prolungamento e la manutenzione straordinaria dell’asse viario di accesso all’agglomerato produttivo Modica-Pozzallo, nel territorio ibleo. L’obiettivo è ridurre le criticità legate al traffico pesante e potenziare l’accessibilità ai poli economici.

Il progetto, già aggiudicato, sarà avviato nelle prossime settimane e interessa in particolare il tratto compreso tra il km 8+925 e il km 15+220, fino all’area di collegamento tra Ispica e Pozzallo, includendo la direttrice verso il porto e la cosiddetta circonvallazione cittadina.

Secondo quanto comunicato dall’IRSAP, l’intervento è stato programmato nell’ambito della strategia di riqualificazione delle infrastrutture produttive regionali. L’opera nasce per rispondere all’aumento del transito di mezzi pesanti registrato dopo il potenziamento delle attività portuali e il miglioramento dei collegamenti autostradali verso Modica.

Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione stradale, con l’obiettivo di eliminare deformazioni e dissesti causati dal traffico commerciale. È previsto l’impiego di materiali ad alta resistenza per migliorare aderenza e durata del manto stradale, riducendo il fenomeno del degrado superficiale nei periodi di alte temperature.

Oltre alla sede stradale, l’intervento comprende la sostituzione dei sistemi di sicurezza laterali con barriere metalliche di nuova generazione e il rinnovo integrale della segnaletica orizzontale e verticale con materiali ad alta rifrangenza, in linea con gli standard di sicurezza più recenti.

Un ulteriore elemento del progetto riguarda la realizzazione di un nuovo varco di accesso alle aree IRSAP (ex ASI), con la finalità di rendere pienamente utilizzabili alcuni lotti oggi non operativi e favorire nuovi insediamenti produttivi nel territorio.

Ignazio Abbate ha definito l’intervento strategico per la crescita del Sud-Est siciliano, sottolineando il ruolo della viabilità nel supporto alle imprese e alla logistica dell’area portuale. Il progetto rientra nella programmazione Coesione Italia 21-27 e coinvolge anche tecnici e progettisti dell’IRSAP, che hanno curato la definizione dell’opera.

L’investimento complessivo, pari a 3.640.000 euro, punta a migliorare la fluidità del traffico tra area industriale e porto, riducendo l’impatto dei mezzi pesanti sul centro abitato di Pozzallo e rafforzando la funzione produttiva del sistema infrastrutturale ibleo.